Akustický koncert End Of Scream

KDY: 5. června od 20.30

KDE: Alfa Music Club



Hudba se zas vrátila i do sokolovského Alfa Music Clubu. Tentokrát na nově otevřené terase si můžete v pátek 5. června od 20.30 poslechnout akustický koncert loketské kapely End Of Scream pod sokolovským nebem. Posedět a zaposlouchat se můžete až do 23. hodiny.

WAXWORK – Lidé z vosku

KDY: do 7. června

KDE: Galerie u Vavřince Chodov

ZA KOLIK: 80 Kč, důchodci a studenti 60 Kč, děti 40 Kč



Ojedinělou výstavu lidských abnormalit můžete navštívit v chodovské Galerii u Vavřince. Výstava WAXWORK Lidé z vosku tu bude k vidění od úterý 2. do neděle 7. června denně od 10 do 18 hodin. Vstupné je 80 korun, studenti a důchodci 60 Kč a děti zaplatí 40 korun.

První akce, a hned bomba!

KDY: 5. června od 17 hodin

KDE: Knihovna Horního Slavkova

ZA KOLIK: zdarma



První akce, a hned taková bomba! To slibuje pozvánka do slavkovské knihovny, kde se v pátek 5. června od 17 hodin koná scénické čtení knihovníka z Lokte Vladimíra Kalného a jeho sekundantky Petry Richter Kohutové. Ti vás svým výrazovým čtením zavedou do knihy autora Joea Hilla Bobby Conroy vstává z mrtvých.

Dětský den a zahájení vodácké sezony

KDY: 6. června od 14 hodin

KDE: Kemp Baron Královské Poříčí

ZA KOLIK: zdarma



Od 14:00 začne program pro dětské návštěvníky, kdy si budou moct zaskákat ve skákacím hradu a zasoutěžit si v připravených disciplínách. Samozřejmostí je pro každou ratolest malá drobnost za splnění všech disciplín. Od 17:00 začne k poslechu i tanci hrát kapela Wohluchlo a bude provázet celým večerem. Občerstvení bude tento den zajišťovat oblíbený gril, kdy na něm se budou péct klobásky, maso či hermelín.

V kině uvidíte Problémissky

KDY: 6. června od 20 hodin

KDE: kino Alfa Sokolov

ZA KOLIK: 110 Kč



V sobotu večer je možné vyrazit i do kina Alfa, které obnovilo provoz. Od 20 hodin tu promítají film Problémissky. V roce 1970 se v Londýně konala soutěž Miss World. Ta byla ve své době nejsledovanější televizní show světa s více než 100 miliony diváků. Moderoval ji legendární britský komik Bob Hope (Greg Kinnear). Miss World 1970 ale rozhodně neprobíhala hladce a ze soutěže se stala doslova divoká jízda. Rozhodnutí organizátorů povolit účast dvěma ženám z Jihoafrické republiky vzbudilo kontroverzi a napětí již před začátkem. Ale skutečný rozruch měl teprve přijít. Jeho epicentrem se stala feministická aktivistka Sally Alexander (Keira Knightley), členka nově vzniklého Hnutí za práva žen. Emancipované dámy prohlašovaly, že soutěže krásy dehonestují a ponižují ženy. A to se rozhodly dát najevo v přímém přenosu.