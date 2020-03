Vltava a Cermaque hrají na hradě

KDY: 7. března od 20 hodin

KDE: hrad Loket

ZA KOLIK: 150 Kč

Na loketském hradě je tentokrát připraven koncert kapely Vltava, která je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české scéně, a Cermaque, což je jméno, pod nímž vystupuje básník, režisér a písničkář Jakub Čermák. Koncert začíná ve 20 hodin a vstupné je 150 Kč.

Masopust, oslavy jídla

KDY: 7. března od 11 do 15 hodin

KDE: statek Bernard Královské Poříčí

ZA KOLIK: zdarma; zabijačkový raut 199 Kč, děti 4-12 let 109 Kč



Přijďte se bavit a hodovat na statek Bernard. V 11 hodin se sejdou masky u zámečku v Královském Poříčí. Bude se nabízet drobné občerstvení, zvolí se král masopustu a ocení nejnápaditější masky. Čeká vás i kulturní program - muzika, divadlo, vystoupení dětí. Na závěr bude pohřbena basa. V hodovní síni bude probíhat zabijačkový raut. Cena vstupenky je 199 K4 na osobu, děti do 4 let zdarma v doprovodu dospělého, děti od 4 do 12 let 109 Kč.

Travesti Techtle Mechtle a Kočky

KDY: 7. března od 19 hodin

KDE: MKS Kynšperk nad Ohří

ZA KOLIK: 290 Kč



Oblíbená travesti show přijíždí poprvé do Kynšperka s novým zábavným pořadem nazvaným Tančírna. Na své si přijdou milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace. Přijďte se přesvědčit, jak snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky a Alexandra stanou známé zpěvačky, které při svých vystoupeních parodují.

Oslava MDŽ

KDY: 8. března od 10 hodin

KDE: Městská knihovna Sokolov

ZA KOLIK: zdarma



Městská knihovna Sokolov zve na taneční, relaxační a regenerační blok pro ženy k MDŽ, kterým vás provedou Dana Jüthnerová a Romana Fojtíková (Margetová). Ženy čeká intuitivní tanec, meditace pohybem, bubnování na africké bubny nebo například rady, jak na vědomou automasáž obličeje.