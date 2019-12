Adventní odpoledne s leonbergery

KDY: 7. prosince od 14.00

KDE: Hřebeny

ZA KOLIK: zdarma

Na adventní odpoledne s leonbergery a benefiční vánoční trhy jste zváni do Hřeben. Připraveno tu bude vánoční setkání s hudbou, ukázkami výcviku a výchovy pejsků. Během odpoledne si budete moci zakoupit vánoční ozdoby a drobné dárky. Výtěžek z celého odpoledne půjde na podporu canisterapeutických psů. S sebou si nezapomeňte přibalit dobrou náladu, doporučují organizátoři, o vaše žaludky se postarají.

Vánoční barokní seance v klášteře

KDY: 8. prosince od 18.00

KDE: klášterní kostel sv. Antonína, Sokolov

ZA KOLIK: 250 Kč



Na druhou adventní neděli je v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského připravena Vánoční barokní seance s Jaroslavem Svěceným a Michaelou Káčerkovou. Jeden z nejvýznamnějších českých houslistů Jaroslav Svěcený, popularizátor houslové hry a znalec výroby houslí a houslařské historie předvede své hudební umění v doprovodu Michaely Káčerkové na virginal. V programu zazní málo známé skladby autorů 18. století. Vstupné je 250 korun.

Starej dobrej bigbeat & rock

KDY: 7. prosince od 20.00

KDE: Music club Alfa

ZA KOLIK: 80 Kč



Na „starej dobrej bigbeat a rock“ můžete v sobotu vyrazit do sokolovského Music clubu Alfa. Postará se o něj rocková i bigbeatová chebská kapela Croosroad. Vstupenky zakoupíte na místě za 80 korun.

Zapalování adventní svíce

KDY: 8. prosince od 17.00

KDE: Kraslice, náměstí T.G.Masaryka

ZA KOLIK: zdarma



Už druhou adventní svíci zapálí na svém adventním věnci Krasličtí. Podvečer zpříjemní svým vystoupením děti z mateřských i základních škol či umělecké školy. Nebude chybět dobré občerstvení ani něco na zahřátí.

Pojďme spolu do betléma

KDY: po celý víkend

KDE: Muzeum Sokolov

ZA KOLIK: dle ceníku služeb



líží se Vánoce a s nimi je už neodmyslitelně spjata tradiční výstava betlémů ze sbírek sokolovského muzea. Ta letošní s názvem Pojďme spolu do betléma začíná v sobotu 16. listopadu a najdete ji ve výstavním sále v 1. patře muzea. Otevřeno je vždy od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Výstava v zámku potrvá do 2. února.