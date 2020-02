Loket ovládne masopustní veselí

KDY: 8. února od 14.00

KDE: Loket

ZA KOLIK: zdarma

Užijte si v sobotu 8. února s ostatními Loketský masopust. Sraz je ve 14 hodin u radnice, kde bude starostou města povolen masopustní průvod a zvolen král masopustu. Průvod s živou hudbou se poté vydá městem až do amfiteátru, kde budou vyhlášeny nejhezčí dětské i dospělé masky. Těšit se také můžete na zabijačkové pochoutky. Oprašte masky, nezapomeňte na bubínky, trubky, řehtačky či píšťalky. Vítané jsou zdobené pojezdy – kola, koloběžky, trakaře.

Dorazte na vepřové hody

KDY: 8. února od 18 hodin

KDE: Stará hospoda Šabina



Do Staré hospody v Šabině jste srdečně zváni na vepřové hody. Všichni milovníci masitých dobrot můžou přijít příjemně posedět s harmonikou. Čeká je výborná zabijačková polévka, jelita, jitrnice, škvarková pomazánka nebo tlačenka a to vše bude k prodeji do vlastních přinesených nádob. Posezení v hospodě potrvá do 22. hodiny, místo si rezervujte na čísle 603 442 094.

Běžecký trénink na trati XTERRA original

KDY: 8. února od 9.00

KDE: Šindelová

ZA KOLIK: zdarma



Veřejný trénink na triatlon Šindel Cup se koná v sobotu od 9 hodin na Šindelové. Přijďte si zaběhat a poznat trať. Tempo vlídné. Mapu běhu najdete na www.sindelcup.com/xterra. Bližší informace podá Jakub Merle na čísle 776 057 173.

Terminátor: Challenge

KDY: 9. února od 10.00

KDE: Habartov

ZA KOLIK: Zdarma



A je tu další masakr, tentokrát na celé tělo, vzkazují organizátoři z týmu Street workout Habartov M. Bery. Čekají vás shyby, kliky, dipy, dřepy a sklapovačky. Přijďte si zkusit, kolik opakování dáte za jednu hodinu. Jaké cviky si vyberete, je jen na vás. Sraz je v 9.45 na workoutovém hřišti v Habartově. S sebou si vezměte pití a něco pod sebe. Za odměnu vás na konci nedělního masakru čeká menší dárek.

Maškarní karneval pro děti

KDY: 9. února od 15.00

KDE: Velký sál MDK Sokolov

ZA KOLIK: děti v maskách zdarma, dospělí 80 Kč, senioři a děti bez masek 40 Kč





Pořádně vyřádit se mohou děti na maškarním karnevalu, který pro ně v neděli 9. února pořádá Městský dům kultury Sokolov společně s Taneční školou Petra Macháčka.