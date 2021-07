Projekcí kultovní Pomády začnou v sobotu letošní Filmové večery na náplavce. Vzhledem k okolnostem se však výjimečně nebude promítat na tradičním místě. „Z důvodu nepříznivé situace a trvající povodňové výstrahy se sobotní projekce na plzeňské náplavce přesouvá do nedalekého Bikeheart Centra cyklistiky. Věřím, že další promítání 24. července se uskuteční už na náplavce,“ uvedla za organizátory Radka Šámalová.

Filmové večery na náplavce připravil stejně jako loni filmový festival Finále Plzeň. Každou sobotu až do 4. září mohou návštěvníci od 21 hodin vidět české i zahraniční filmy, které budou promítány s dabingem. Vždy od 19 hodin bude také na náplavce na Anglickém nábřeží pod lávkou nedaleko Západočeského muzea otevřen bar. Součástí večera bude i projekce krátkého filmu od studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Po skončení filmu bude možné posedět u řeky při hudební produkci. Vstup na Filmové večery na náplavce je zdarma.

V Bečově nad Teplou se konají tradiční slavnosti

Po tři dny se v Bečově nad Teplou budou opět konat tradiční Bečovské slavnosti. Letos se jedná o již sedmnáctý ročník. Těšit se můžete na bohatý hudební program, který bude probíhat celý víkend a na historické trhy. Na své si přijdou i děti. Slavnosti zahájí páteční rocková noc, kdy na parkovišti za hasičárnou vystoupí hudební kapely Baba Hed, Wanastowi Vjecy revival a Coda. Koncerty začnou v 17 hodin. Slavnosti budou oficiálně zahájeny v sobotu ve 12 hodin v historickém centru na náměstí. O zábavu se během dne postará Daliborka, ochotnický divadelní spolek z Ostrova, Divadlo Letadlo, Country Legends, a další. Od 10 hodin dopoledne navíc bude možné navštívit historické trhy a něco si tam nakoupit. V neděli si během snídaně v Bečovské botanické zahradě můžete od 8 hodin poslechnout akustickou kapelu z Boskovic Mariachi Espuelas, poté vystoupí Burgr Band, Fernetic, Fúze BuFet, zazní Bečovské flétny, třídenní událost ukončí ve 14.30 dětské divadelní představení.

Předpremiéra filmu na Lochotíně

V amfiteátru v Plzni na Lochotíně se dnes uskuteční předpremiéra očekávané komedie Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Film natáčel Patrik Hartl podle své stejnojmenné předlohy také v Plzni, v hlavních rolích se objeví Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hoffman. Začátek ve 20 hodin, součástí programu bude také talk show s Patrikem Hartlem.

Za skláři i na oslavu železnice

Festival Industry Open připravil i na tento víkend hned několik akcí. Zájemci mohou zamířit například do nejstarší fungující sklárny na Šumavě v Anníně, kde až do neděle probíhá sklářské sympozium. Od dnešního dne se vždy v pátek od 10 do 14 hodin konají ukázky výroby skla ve sklárně Liběnka v Hrádku u Sušice. Zítra a v neděli jsou připraveny velké oslavy 120. výročí železniční tratě Bezdružice – Pňovany, s jízdami historického vlaku, výstavou k výročí trati, dílničkami pro děti a dalšími akcemi. Dnes od 16.30 se v rámci festivalu uskuteční další komentovaná prohlídka muzea dvoutaktů v plzeňských Lobzích, zítra v 10 hodin mohou zájemci vyrazit na cyklovyjížďku s průvodcem Plzeňského architektonického manuálu po průmyslových a technických stavbách kolem Radbuzy či na prohlídky běžně nepřístupných Loosových interiérů. Ty začínají od 10 hodin vždy po hodině, poslední startuje v 16 hodin. Více informací k programu na industryopen.cz.

Dny lidové architektury U Matoušů

V sobotu se selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci stane dějištěm zahájení 9. ročníku Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Pokud jste na tuhle unikátní národní kulturní památku na Bolevecké návsi ještě nezavítali, teď máte další důvod. Těšit se můžete na ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních potravin i dalších výrobků, vystoupení folklorní skupiny Máj z Blatnice, výstavu o lidových stavbách města Plzně a samozřejmě prohlídky selského dvora.

Čechomor v Sušici

Kapela Čechomor vyráží na turné s novou deskou Radosti života a zároveň slaví 33 let existence na hudební scéně. Dnes zamíří skupina i na Ostrov Santos do Sušice. Přijďte si poslechnout jak písničky z nově vydané desky, jako je například Pijácká, tak i staré známé hity. Předprodej vstupenek je možný pouze přes portál Čechomoru, nelze je zakoupit v Sušickém kulturním centru.

Zahrajte si lidský stolní fotbal

V sobotu od 10 hodin se na hřišti Počerny na Karlovarsku koná turnaj v Mutějovickém Lomihnátu neboli lidském stolním fotbalu. Hraje se v nafukovací aréně, kde se hráči drží tyčí, které jsou nainstalovány napříč hřištěm. Mezi cenami bude mimo jiné třicetilitrový sud plzeňského Prazdroje. Občerstvení včetně grilování je zajištěno.

Lesní cestou za poznáním

Nová procházka s názvem Lesní cestou za poznáním se uskuteční v sobotu 17. července v Mariánských Lázních. Podle průvodce Dušana Drexlera nejde o klasickou prohlídku města, ale spíše o lehkou turistiku po okolí s výkladem o přírodě, pramenech, léčení a historii. Prohlídka začne v 13.30 u Turistického informačního centra, pokračovat bude k rozhledně Hamelika, dále kolem pramenů, jako jsou Pirátův pramen, Rudolfův, Ferdinandův pramen a pramen Alexandra. Akce, která potrvá přibližně tři hodiny, představí Mariánské Lázně jako město zasazené do krajiny. Cena činí 130 Kč.

Začíná 25. ročník rockových kurzů

Zahajovací koncert 25. ročníku Rockových kurzů a Letní umělecké dílny dnes rozezní Domažlice. Aktuální lektorská sestava otevře desetidenní maratón workshopů, koncertů a jamů. Během večera se objeví blíže neurčený počet zvláštních hostů, kteří přijedou oslavit čtvrt století akce. Doplní lektorskou sestavu. Vstup na koncert je zdarma.

Myslivecká burza v Rokycanech

Restaurace Na Střelnici v centru Rokycan bude zítra dějištěm myslivecké burzy. Začíná v devět hodin a prodejci mohou dorazit už o hodinu dříve s tím, že za stolek uhradí 100 Kč. Během akce bude možné pořídit či vyměnit tematické knihy, nože, výrobky z paroží, preparáty, fotopasti a mnoho dalšího. Více informací sdělí Pavel Moulis na telefonu 603 239 922.

Festival DEPOVLETU pokračuje

Dalšími dvěma koncerty pokračuje o víkendu letní festival DEPOvLETU. Dnes se hudební fanoušci na nádvoří DEPO2015 mohou těšit na folk-punkovou nálož, kterou z Jindřichova Hradce doveze kapela Tragedis. Zítra si pak na své přijdou příznivci ska-punku, vtipných textů a melodií a hlavně skvělé atmosféry, kterou bude z pódia šířit hudební společnost Rambanbám. Oba koncerty začínají ve 20.00 a vstup na ně je zdarma.

Svatojakubská pouť u Brodu

V Brodu nad Tichou se od pátku do neděle koná Svatojakubská pouť. V pátek v 19 hodin tady zahraje Excentr Rock, ve 21.30 hodin kapelu vystřídají rockeřiz Baba Hed. Zítra hudební program otevře ve 14 hodin Chodovarka. V 16 hodin zahraje skupina Sebranka a ve 20 hodin vystoupí Los Pavlínos. V neděli je pak připravený program pro děti, na ty totiž čeká pohádková stezka. Po celou dobu konání akce budou k dispozici pouťové atrakce zajištěné panem Duchoněm a jeho rodinou. Chybět nebude ani občerstvení.

Pekař, Adys a Láska v Janovicích nad Úhlavou

Přijďte si užít večer plný kvalitní české muziky. Trojice hudebníků vystoupí už v pátek v pivnici Na Koupáku v Janovicích nad Úhlavou. Od 18 hodin se návštěvníci mohou těšit na písničkáře Václava Vaňuru, který si říká Láska, klatovskou pop-rockovou skupinu Adys a českého zpěváka, tanečníka a skladatele Pekaře. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji ve Zmrzlinkovně Janovice nebo přímo v pivnici Na Koupáku. Nouze nebude o vynikající burgery a dobré pivo.

Přehlídka leteckých modelů na Sokolovsku

Během nadcházejícího víkendu se na modelářském letišti v Lomnici uskuteční dvousoutěž leteckých modelů v mezinárodní kategorii F3RES , která se v Čechách zásluhou Klubu leteckých modelářů velice rychle rozšířila a získala oblibu. Soutěžní lety začnou v sobotu i v neděli přibližně od 9 hodin. Přehlídky se zúčastní čtyři desítky soutěžících, z Čech i zahraničí. Přijďte se pokochat pohledem na stavbu klasických větroňů a sportovními výkony soutěžících a vrátit se do radostného světa malých dětí.

Svatošské skály očima historika

Na vycházku po Svatošských skalách komentovanou historikem můžete vyrazit v neděli v 17 hodin. Sraz je u bran hradu Loket. Vstupné je 50 korun. Vycházka potrvá zhruba dvě hodiny.

Festival Podtvrzí roztančí Krásno

Od pátku do neděle se pod krásenskou rozhlednou koná druhý ročník multimediálního, multižánrového festivalu Podtvrzí. Pod jednou z nejkrásnějších rozhleden v Česku každý najde to svoje. Hudbu, divadlo, workshopy, přednášky či poezii. Vstupenky lze zakoupit na goout.net za 550 korun.

Na Staráku zahrají Greyhound

Na čtvrtém koncertu letošního Kulturního léta na Staráku zahraje v pátek od 19 hodin kapela Greyhound. Současně bude na Starém náměstí v Sokolově probíhat přímý přenos internetového rádia 66 přímo ze Sokolova. Vstup je zdarma.