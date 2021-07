Do roku 1789 a doby hraběte Černína se letos vrátí zámek Kozel při tradičních slavnostech, které tentokrát připomenou dostavbu této památky. Návštěvníky tak po tři dny čekají barokní slavnosti se šermíři, kejklíři, tanečnicemi a hudebníky. A na zámek se přijede podívat i sám císař Josef II. v doprovodu vojáků.

Nový okruh na zámku v Blovicích

Novinkou na zámku Hradiště v BLovicích je zpřístupnění nového prohlídkového okruhu po sklepení východního zámeckého křídla. Návštěvníkům bude prezentována rekonstruovaná architektonicky nejhodnotnější část zámku, kde se promítá gotická, renesanční i barokní etapa. Okruh bude přístupný od zítra do 30. září o víkendech a státních svátcích, začátky prohlídek v 10.30, 12.30, 14.00 a 15.30 hod.

V Dolanech se chystá pouť

V kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců se zítra koná tradiční pouť, letos s příchutí výročí 660 let od první zmínky o Hlincích. Ve 14 hodin ji zahájí v kostele bohoslužba a zahájení prodejní výstavky prací klientů Domova Zvíkovecká kytička. Od 15 hodin program zpříjemní pořad Jiřího Krampola a Šimona Pečenky, od 17 hodin bude následovat koncert kytarového virtuosa Lubomíra Brabce. Po skončení programu následuje večerní volná zábava.

Dva koncerty v Depu

Dva koncerty připravil na víkend letní program DEPOvLETU. Dnes večer vystoupí energičtí Outcasts s repertoárem, kde posluchači najdou jazz i současnou populární hudbu. Zítra si užijí příznivci ska a reggae při kapele V3SKA.

Rock Fest v Křimicích

V areálu U Mže v Křimicích se dnes koná Rock Fest. Od 17 hodin zahrají S.O.N., Loading, Nízká úroveň, Cliché a na závěr známý X-Cover.

Procházky uměním v Březíně

Festival Procházky uměním pokračuje zítra v Březíně u Nečtin. Představí se slavné Wihanovo kvarteto s pořadatelkou festivalu violistkou Jitkou Hosprovou.

V Nové Vsi zahraje Václav Žákovec

Na parketu v Nové Vsi u Nepomuku si v neděli odpoledne dají dostaveníčko příznivci dechovky. K tanci a poslechu jim zahrají Václav Žákovec a Anička Volínová.

Klatovsko

Zamiřte na oživený skanzen do Velhartic

Během nadcházejícího prodlouženého víkendu se uskuteční druhý ročník otevřených a oživených staveb ve skanzenu vesnického lidového stavitelství, nacházejícím se v širším areálu hradu Velhartice. Jedná se o soubor staveb lidového stavitelství z Pošumaví, které byly na Velhartice, často za dramatických okolností, přesunuty a tím de facto zachráněny. Drobné stavby obsadí řemeslníci, aby předváděli dovednosti, které byly pro naše předky často samozřejmostí. „Návštěvníci se mohou těšit na ukázky zpracování vlny, kováře, zpracování kůže, pletení košíků, sedlářství, tradiční tesařství a včelařství. Všechny řemeslné činnosti si budou moci návštěvníci aspoň zčásti sami vyzkoušet, a navíc budou moci rovněž výjimečně nahlédnout do interiérů těchto do Velhartic přenesených malebných staveb,“ vyjmenoval pořadatel akce Zdeněk Svoboda. Dvakrát denně také budou probíhat komentované prohlídky. V rámci programu bude možné zakoupit regionální včelí produkty, jako je například med, medovina či propolis. Premiéru bude mít rovněž hradní velhartické víno, a to jako odkaz na výsadbu vinné révy v Čechách za Karla IV. a Buška z Velhartic. Do oživeného skanzenu se můžete vydat od soboty 3. července do úterý 6. července vždy v čase od 10 do 17 hodin.

Oživené prohlídky na zámku v Chudenicích

Vraťte se v čase do historie Chudenic, dozvíte se na vlastní uši i oči, jak Chudenice přišly ke svým městským právům a privilegiím. Skupina historického šermu Morgana von Maxberg připravila na toto téma letošní oživené prohlídky Starého czerninského zámku – Muzea Josefa Dobrovského v Chudenicích. „Ty letošní noční oživené prohlídky se uskuteční v neděli 4. a v pondělí 5. července. Startují od 18 hodin každých 30 minut, a to až do 22. hodiny. I tentokrát se můžete těšit na spousty vtipných i napínavých příhod z historie Chudenic. Obdivovat budete moci také kostýmy a výzbroj herců. Návštěvníci nebudou ani tentokrát ochuzeni o šermířské souboje a ladné pohyby krásných žen. Větší část programu je koncipována do venkovního prostoru, abychom dodrželi potřebná hygienická a kapacitní opatření,“ sdělil kastelán zámku Ludvík Pouza. Vstupenky je potřeba předem rezervovat telefonicky na čísle 724 007 576.

Pouť v Buděticích

Další ročník Budětické pouti se uskuteční tuto sobotu od 13.30 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na soutěž netradičního požárního útoku, neckyjádu a také na taneční zábavu s hudební skupinou Defacto. Nouze nebude ani o občerstvení, pro hladové krky bude k dispozici grilované selátko.

Pivní slavnosti ve Svéradicích

Léto přivítají tuto neděli na návsi ve Svéradicích. Uskuteční se tam pivní slavnosti. Akce odstartuje ve 14 hodin. Od 15 hodin vystoupí dechovková kapela Nektarka. Největší a nejslavnější hity zahraje Olympic Revival Band. V nabídce budou piva ze strakonického a čepického pivovaru.

Setkání harmonikářů

Harmonikáři se setkají a společně zahrají tuto sobotu v Čepicích v areálu místního tábořiště. Během odpoledne vystoupí Kůrovci, Úterníci, Jan Míčka, Zdeněk Krýsl, Šumavští Poutníci, Kůsovi, Táboráci. Hostem bude populární skupina z televizní stanice Šlágr Veselá trojka.

Rokycansko

Rybářské závody ve Veselé

Vodní plocha na okraji Veselé bude tuto sobotu dopoledne dějištěm velkých rybářských závodů pro malé obyvatele. Prezentovat se lze od 8 do 9 hodin. Chytá se na jeden prut (položená nebo plavaná) a cenu si odnese každý účastník. O občerstvení se postarají organizátoři z rybářského spolku.

Pouť v Líšné

Sportovci z klubu SK Líšná u Zbiroha se opět ujímají organizace tradiční pouti. Koná se u kostela sv. Petra a Pavla za vesnicí. K poslechu hraje hudební skupina pana Trejbala. Připravena bude bohatá tombola a občerstvení. Vstupné je symbolických deset Kč.

Česká divočina: letní hra začíná

Pracovnice Muzea dr. Bohuslava Horáka připravily letní hru s názvem Česká divočina. Jejím centrem bude až do 5. září Březina. Před zahájením hry si účastníci musí nejprve v budově muzea (za rokycanským kostelem) pořídit Zápisník zvídavého dobrodruha. Startovné činí 50 korun.

Domažlicko

4 Hlavy v Sedlicích

Do Sedlic u Zahořan se po roce zase vrací rocková kapela 4 Hlavy. V areálu koupaliště zahraje v sobotu 3. července od 20.30 hodin. Ve zdejší hospůdce bude možné se občerstvit. V případě špatného počasí je zajištěn stan.

Malá muzika Nauše Pepíka a pomoc Moravě

vstupné dobrovolnéProč přijít: V Mrákově zahraje tuto neděli 4. července Malá muzika Nauše Pepíka. Koncert se uskuteční na pódiu na hřišti TJ Sokol od 15 hodin. Na akci srdečně zvou zahrádkáři ze Starého Klíčova. Vstupné je dobrovolné, výtěžek organizátoři věnují na pomoc tornádem poničené Moravě.

Festival UTOpije

V kempu Úžlebec nedaleko Černíkova se od 2. do 5. července koná festival UTOpije. Zahrají tady kapely Zrní, Skyline, Neurobeat, Květy, Gaia Mesiah a další. Druhý ročník festivalu pořádají hudební nadšenci ze spolku Zvedni Zadek a slibují utopický hudební zážitek.

Tachovsko

Laczo Deczi zahraje v Oboře

Do Obory u Tachova přijede v neděli 4. července věhlasný Laco Deczi se svou kapelou Celula New York. Fenomenální trumpetista, umělec s bohémskou a nespoutanou duší se do malé západočeské vísky vrací po třech letech, aby zde zahájil letní kulturní sezonu. Kapela vystoupí v sestavě s bubeníkem Vaicem Deczim, baskytaristou Michaelem Krásným a klávesistou Walterem Fischbacherem. Koncert začíná ve 20 hodin v areálu Letního kina na plácku. Vstupenky budou k dispozici za 300 Kč na sezení i stání. Na adrese schranka@obec-obora.cz je možné udělat rezervaci. Více informací na čísle 603 233 771.

Revival Fest

V Konstantinových Lázních se v sobotu koná Revival Fest. Osmnáctý ročník oblíbené a hojně navštěvované akce nabídne přehlídku známých tuzemských i zahraničních kapel v revivalovém balení. Zahrají tu např. revivaly skupin Katapult, AC/DC, Bon Jovi a další. Program startuje ve 13 hodin na venkovní scéně u kulturního domu.

Amátovka v Černošíně

Kapela Amátovka zahraje pro radost v pondělí na parkovišti za Motorestem Vlčák v Černošíně. Akce začíná ve 14 hodin.

Vzorná hospodyňka

Hezkou výstavu můžete vidět ve stříbrském muzeu. Nese název Vzorná hospodyňka aneb Z domácnosti našich prababiček. Většinu expozice přivezli Jarmila Straková z Andělic a Jiří Sauko z Branky. Ponořte se do doby, kdy místo pračky měly hospodyně jen valchu, podívejte se, jak vařily, žehlily apod. Výstava potrvá až do 11. září.

Karlovarsko

Navštivte unikátní výstavu

Multimediální výstavu Karlovy Vary ve filmu si pro všechny připravilo Karlovarské muzeum. Výstava vznikla ve spolupráci se společností Barrandov Studio. Lázeňské město patří mezi vyhledávané lokality k natáčení filmů z celé Evropy. Natočeny zde byly desítky snímků. Cílem výstavy je zmapovat zajímavá místa z dvaceti nejznámějších snímků, které tu vznikly.

Postavme kulturu na festivalu

Šestý ročník karlovarského festivalu Top RoofTop proběhne zdarma. Heslo je Postavme kulturu.

Zahrají u věže v Jáchymově

V Jáchymově se uskuteční jedinečný festival. Nese název Šlikovka. Těšit se na něj můžete 3. 7. od 17 hodin u Šlikovy věže v Jáchymově. Jde už o 17. ročník hudebního festivalu. Organizátoři vám nabídnou celkem pět kapel.

Sokolovsko

Podívejte se z vyhlídky

Nedaleko města Chodov v obci Tatrovice, severozápadně od Karlových Varů, se k nebi tyčí Liščí kopec.Hora má nadmořskou výšku 616 metrů a nabízí hezké výhledy do širokého okolí. Skalní výběžek pod vrcholem Liščího kopce, kterému se německy říká Föllerberg nebo také Felderberg, je domovem vyhlídky s názvem Chodaublick, z níž je nádherně vidět celé chodovské údolí. Po cestě na vyhlídku je dodnes možné všimnout si zarostlých kamenných zídek, které tady zbyly po sedlácích obhospodařujících svá bramborová políčka. K celé hoře se váže několik pověstí. Například ta o nesmírném pokladu ukrytém v jejím nitru. K němu se kdysi dostal pasáček, který na vrchu utrhl květinu, díky níž ho bílá paní do hory pozvala. Bohatství ho ale oslepilo natolik, že na květinu zapomněl a ve skále uvízl navždy. Na Chodaublick je nejlepší přístup z Tatrovic, odkud vede až na vrchol žlutě značená trasa.

Chebsko

Kladská je unikátní

Kladská, jedno z nejkrásnějších míst na Chebsku, se nachází severně od Mariánských Lázní. Rybník a lovecký zámeček Kladská jsou v centru nejcennějšího území chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Od bývalého loveckého zámečku vede po dřevěných chodníčcích naučná stezka. Unikátní rašeliniště Slavkovského lesa, do kterého patří i naučná stezka Kladská, bylo zařazeno do takzvané Ramsarské úmluvy. Ta slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné pro ochranu ptactva.

Zajděte k vyhaslé sopce u hranic s Německem

Železná hůrka se nachází přímo u hranic České republiky a Německa. Je nedaleko obce Mýtina. Je však tak nenápadná, že donedávna o ní nikdo nevěděl. Dnes ji lidé běžně navštěvují.