V galerii zazní nástroje

Kdy: v sobotu 25. února od 19.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 150 a 250 korun, podle místa

Proč přijít: Ansámbl Musica Florea každoročně nabízí cyklus koncertů po celé České republice. Do letošního ročníku vstoupí s programem Lesk virtuozity duchovních árií českého klasicismu, který zazní 25. února 2023 v Karlových Varech v Galerie umění. Sólistou a hostem bude přední český barytonista Roman Janál. Program koncertu nabídne duchovní árie českých skladatelů druhé poloviny 18. století, z nichž mnohé zazní jako novodobé premiéry. Originální rukopisy těchto hudebních pokladů jsou uloženy v Českém muzeu hudby v Praze.

Na hvězdárně zazní pohádky

Kdy: 25. února od 14 hodin

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 180, 130 a 70 korun

Proč přijít: Díky akci Pohádky s hvězdičkou, kterou pořádá karlovarská hvězdárna, si budete moci prohlédnout samotnou hvězdárnu, uslyšíte o Sluneční soustavě, a bude-li jasno, podíváte se na Slunce nebo Měsíc. Programy jsou vhodné pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let, rezervace není nutná.

V hotelu bude známý ples

Kdy: 25. února od 20 hodin

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 1490 korun

Proč přijít: Společenský ples ve stylu filmu Pirátů z Karibiku se servírovanou večeří a tombolou. Chybět nebude živá hudba, břišní tanečnice, šermíři, exotická atmosféra a dekorace. Večerem provede moderátor a herec Bořek Slezáček.

Ve věži si zahrajete hry

Kdy: sobota 25. února a neděle 26. února od 12.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Víte, že se v karlovarském regionu tvoří deskové hry? Autorem a designérem těchto her je Ladislav Tuna, který je vydává od loňského listopadu pod názvem Krušnohorské hry. Zatím jich je celkem 7 a všechny zábavnou formou podporují paměť, strategické a logické myšlení a matematické schopnosti. Autor her vám je osobně představí v Zámecké věži v centru Karlových Varů Následně si je můžete i vyzkoušet a to v sobotu i v neděli.

Sokolovsko:

V klubu se budeč promítat dokument

Kdy: neděle 26. února od 17.00

Kde: Sokolov

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Doražte na exkluzivní promítání filmu Dimenze. Promítání se uskuteční v Alfa clubu Sokolov. Po skončení filmu bude následovat beseda s režisérem a scénáristou Daliborem Stachem a herečkou Martinou Vážanovou.

Sněhový ples je připraven v Kraslicích

Kdy: 24. února od 20.00

Kde: Kraslice

Za kolik: od 250 do 400 korun

Proč přijít: Srdečně vás zveme na Ples města Kraslice s názvem Sněhový ples, který se uskuteční v pátek 24. února od 20.00 v Domě kultury v Kraslicích. K poslechu a tanci vám bude hrát a zpívat Koala Band, The Beatles Revival a hudební host Michaela Nosková. Zatančí Taneční skupina DanceDate a Taneční škola Jana Ondera. Ples bude moderovat Jan Picka. V Malém sále Domu kultury proběhne diskotéka v podání Daniela Jaši. Vstupenky na ples stojí od 250 do 400 korun. Podle místa. V ceně vstupenky je drobné občerstvení a welcome drink.

Chebsko:

Na mariánskolázeňské kolonádě bude jarmark

Kdy: v pátek až neděle 24. až 26. února

Kde: Mariánské Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na mariánskolázeňské kolonádě to bude žít. Chystá se jarmark i hudební vystoupení i karneval. V pátek 24. února se mohou návštěvníci akce těšit na ukázku výroby dřevěné sochy. Začátek akce je v pátek od 13.30. V sobotu 25. února bude přichystán na pestrý program, ve kterém nebude chybět například hudba, žongléři i ohňová show. Začátek v sobotu je od 14.00. V neděli 26. února se přítomným představí folklórní soubor Marjánek a flašinetářka a to od 11.00.



Na benefičním bazárku podpoříte Natálku a Amálku

Kdy: sobota 25. února od 10.00

Kde: Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte do centra Nádech, v chebské ulici Karlova 17, podpořit pětiletá dvojčátka Natálku a Amálku. Můžete si pořídit nějaké hezké oblečení za pár kaček, ale i hračky a módní doplňky. Čeká na vás káva, čaj, sladké i slané občerstvení. Těší se na vás tým Nádechu, ale i Naty a Ami se svými rodiči.

V Kulturním centru Svoboda bude představení pro děti

Kdy: sobota 25. února od 15.00

Kde: Cheb

Za kolik: 315 korun

Proč přijít: Se svým novým písničkovým představením Velká oslava potěší zítra děti v Chebu Štístko a Poupěnka. Zazní oblíbené písničky jako Paráda, Čertík Bububu nebo Karneval. Nebudou chybět známé hity Tanči, tanči a Umíme cokoli. A dvojice nezapomene ani na pohádku s Vlkem a jehňátkem, děti se pobaví a zatančí si i na její diskotéce.