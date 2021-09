Jubilejní 10. ročník Jarmarčení se koná v sobotu od 10 do 16 hodin na návsi v Malesicích a v Malesickém dvoře. Děti i dospělí si při něm budou moci vyzkoušet stará klasická řemesla, program bude letos rozšířen i o farmářské trhy. Připravena budou také pohádková představení pouličního divadla a projížďky na koňském povozu či historickými automobily. Vstup je zdarma.

V Depu vyhlásí dva Žebříky

Vyhlášení tradiční hudební ankety se letos koná s podtitulem Dva žebříky v jednom. Svého ocenění se totiž, vzhledem k tomu, že loni se slavnostní večer konat nemohl, dočkají vítězové loňského i letošního ročníku. Na večeru vystoupí Anna K., Miro Žbirka, Michal Prokop a Framus 5, John Wolfhooker a Marpo s Troublegangem. Šestihodinový program začíná v areálu DEPO2015 v Plzni 19 hodin, vyhlášení bude možné pro návštěvníky sledovat i na velkoplošné obrazovce. Vstupenky budou v prodeji ještě na místě.

Cider Day s Českým srdcem

V plzeňském Zach's pubu na Palackého náměstí připravili na sobotu od 13 hodin Cider Day, věnovaný nápoji vyráběnému řízeným kvašením jablečného moštu. Večer od 20 hodin pak akci uzavře koncert kapely České srdce.

Muzea se otevřou i v pátek večer

Po dvou letech se nejen v Plzni opět koná Muzejní noch. Navštívit můžete výstavy a expozice v neobvyklou otevírací dobu. Letošní ročník nabízí bohatý doprovodný program, který zahrnuje komentované prohlídky, oživené expozice, workshopy pro děti i dospělé, divadelní vystoupení, křest knihy, kabaret, koncerty i videomaping v interiéru Adolfa Loose. Většina institucí nabízí vstup zdarma nebo se slevou. V kraji se v pátek do akce zapojí Západočeská galerie v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Muzeum loutek, Adolf Loos Plzeň, Patton Memorial Pilsen, Pivovarské muzeum v Plzni, Plzeňské historické podzemí, Galerie Ladislava Sutnara, Galerie Jiřího Trnky, Muzeum rodiny Škodů, Muzeum strašidel, Post Bellum (kompletní program ZDE) a Muzeum českého lesa vv Tachově.

Komici podpoří postižené florbalisty

Stand-up komici Arnošt Frauenberg, Radek Petráš a Iva Pazderková vystoupí na osmém ročníku charitativního představení s názvem Na Stojáka live 2021, na němž podpoří handicapované florbalisty z SK Indians Plzeň. Trojice umělců se v sobotu 4. září od 20 hodin vystřídá na jevišti klatovského kulturního domu a před publikem přednese své vtipné příběhy a monology. Návštěvníci zakoupením vstupenky rovněž podpoří tělesně handicapované sportovce.

Indiánský dětský den v Kolovči

U rybníka U Holce v Kolovči se zítra uskuteční Indiánský dětský den. Děti si prohlédnou indiánské týpí, ukázky ze života indiánů, na programu jsou různé hry a soutěže, například v indiánském tanci, projížďky na loďce, malování na obličej a ukázky hasičské techniky. Začátek akce je ve 14 hodin, v 16 hodin začne indiánské taneční vystoupení.

Rock Start festival v Hrádku

Seriál Rock Start Festival pokračuje o víkendu v letním kině v Hrádku u Rokycan. Od 13 hodin zahrají Barbora Poláková, Kamil Střihavka a Leaders, Znouzectnost, Špejbl's Helprs, Pops, Hookers And Covers a Hrádecký Big Band. Vstup na akci konanou v rámci městských slavností zdarma.

V Manětíně pokřtí varhany

Poslední koncert letošního festivalu Procházky uměním se odehraje dnes od 18 hodin v kostele sv. Barbory v Manětíně. Poprvé se během něj rozezní 'Barbořiny varhany'. Jejich zvuk můžete obdivovat v podání světově uznávaného varhaníka Pavla Kohouta. Ten si kromě sólových barokních skladeb připravil také program s violou a společně s Jitkou Hosprovou.

V Dobřanech připomenou září 1938

Výročí zářijových událostí v roce 1938, kdy bylo po mnichovské dohodě obsazeno československé pohraničí, připomene v sobotu od 13.30 hodin ukázka dramatických chvil v Sudetech na náměstí T. G. M. v Dobřanech v podání Klubu vojenské historie Dobřany.

Navštivte chovatelský trh ve Stříbře

Zářijový chovatelský trh se uskuteční v sobotu 4. září 2021 od 8 do 11 hodin na chovatelně ve Stříbře. Zájemci tak mají možnost nabídnout k prodeji chovatelské přebytky, jako jsou králíci, holubi, drůbež, okrasné ptactvo, med, vejce a krmení. Akce se uskuteční za dodržení opatření, souvisejících s nákazovou situací. Změna programu nebo konání akce vyhrazena. Záleží na vývoji pandemie.

Karlovarský kraj

Podívejte se do vodní elektrárny

Na sobotní den si připravili pracovníci Povodí Ohře tradiční akci den otevřených dveří, a to na řadě svých vodních děl. Pro návštěvníky z Chebska se otevře přehrada Skalka. Zájemci z Karlovarska nahlédnou do útrob přehrady Březová. Akce, která se uskuteční v sobotu 4. září od 9 do 16 hodin, umožní příchozím nahlédnout do jindy nepřístupných útrob vodního díla Skalka a přiblížit práci vodohospodářů. Zároveň jim odborníci vysvětlí, jak například funguje malá vodní elektrárna u přehrady Skalka. Vodní nádrž Skalka je přehrada na řece Ohři, která leží západně od Chebu. Má rozlohu 338,5 ha. Maximální hloubka je dvanáct metrů a objem 19,555 milionů metrů krychlových. Nádrž byla vybudována v letech 1962–1964 za účelem zásobování průmyslových podniků a elektráren níže po proudu vodou a jako ochrana proti povodním. Vedlejšími účely jsou výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně Skalka. Na březích nádrže leží územní celky Skalka, Podhoří, Cetnov, Bříza a Pomezí nad Ohří.

Můžete pomoci chebskému hospicu

V chebské Papírně se bude pomáhat. V sobotu 4. září zde bude po celý den benefiční akce s názvem Den pro hospic. Na akci si přijdou na své jak malí, tak i velcí, milovníci hudby, malířství i vína. Součástí programu bude bazárek.

Kolem lázní vyrazí lidé s hůlkami

V sobotu 4. září se uskuteční v okolí Mariánských Lázní pochod Lázeňský krok s hůlkami nordic walking, který připravuje Klub českých turistů z Mariánských Lázní. Start je od 9 do 11 hodin u hotelu Krakonoš. Účastníci si mohou zapůjčit hole bezplatně. Na výběr budou dvě trasy, 6 a 11 kilometrů.

Na Národní třídě vystoupí mažoretky

Také v září popřejí Františkovým Lázním dobré ráno mažoretky za doprovodu dechových orchestrů. Akce se uskuteční na Národní třídě v sobotu 4. září od 10 do 10.45 hodin. Vystoupí tady žáci Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně.

Na starém náměstí zahraje Tajfun

Devátý a současně závěrečný koncert letošního Kulturního léta na Staráku v Sokolově se uskuteční v pátek 3. září od 19 hodin. Tentokrát na náměstí zahraje kapela Tajfun. Koncerty organizovali a financovali sami podnikatelé na Starém náměstí.