KDY: do 26. prosince

KDE: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

ZA KOLIK: zdarma

Prožijte kouzlo českých Vánoc, zvou pořadatelé na chebské vánoční trhy. Ty se konají na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad do 26. prosince, kluziště a občerstvení budou k dispozici až do 24. ledna příštího roku.

Prodejní stánky jsou otevřeny od 11 do 20 hodin, šenk u kluziště ještě o hodinu déle. Zabruslit si o víkendu můžete od 9.30 do 21 hodin, po Novém roce od 14 do 20 hodin. Do Ježíškovy dílny můžete o víkendu zavítat od 10 do 12 a od 14 do 19 hodin. V průběhu trhů je zpřístupněna vyhlídka na náměstí z radniční věže, pro dobrou pohodu hraje flašinetář a také zvonkohra.

Připraven je i doprovodný program. V sobotu se v charitativním stánku bude pomáhat NF Světlo naděje. Stánek bude otevřen od 11 do 20 hodin. Těšit se dále můžete na Kraso Karlovy Vary, Kujme pikle band nebo Flažolík. V neděli se v charitativním stánku bude pomáhat Hospici sv. Jiří a v doprovodném programu strávíte Den s HC Stadion Cheb a zazpívat přijede Kamil Střihavka.

Podrobný program najdete na: http://www.chebskevanoce.cz/cz/akce/program-chebskych-vanocnich-trhu-2019-11