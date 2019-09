Během výletu navštívíme čtyři nejhezčí vyhlídky nad Karlovými Vary a uvidíme lázeňské město ze všech stran. Pohybovat se budeme téměř výlučně po cestách vedoucích lázeňskými lesy, takže minimalizujeme problémy spojené se silniční dopravou. Čeká nás opravdu cesta klidnou a pěknou přírodou. Trasu si mohou vyzkoušet i turisté, neboť povětšinou bude kopírovat značené turistické trasy.

Na cestu doporučujeme nastoupit u restaurace Ventura Pub Evropák (GPS 50.2274781N, 12.8626786E) kde se vydáme doprava po asfaltové cestě. Po 1,3 kilometru pojedeme mírně vlevo a budeme kopírovat zelenou turistickou značku. Po dvou kilometrech od startu můžeme zastavit na Vyhlídce Na skalce, odkud uvidíme hipodrom Holoubek, multifunkční KV Arénu a na horizontu celé Krušné hory. Pokračujte dále po asfaltové cestě směrem na zříceninu kostela sv. Linhart (GPS 50.2089867N, 12.8500689E). Tady doporučujeme stezku v korunách stromů a pro ty sportovně zdatné klidně test zdejšího přírodního lanového centra. Dále je možné si prohlédnout zbytky kostela sv. Linharta, který stával v osadě Obora. Jednalo se románský kostel založený v roce 1246. V polovině 14. století ale byly založeny Karlovy Vary a obec kolem kostela se začala vylidňovat. Poslední zmínka o osídlení je ze 16. století. Dnes jsou z kostela patrné obvodové zdi. Z této zastávky pokračujeme stále po zelené turistické značce asfaltovou cestou směrem Rozhledna Diana. Po zhruba tři sta padesáti metrech odbočíme mírně vlevo na nezpevněnou cestu, která se po necelé půl kilometru opět potká s turistickou zelenou. Po dalších třech stech metrech vyměníme turistickou zelenou za modrou, která nás po asfaltce dovede až na zmiňovanou rozhlednu Diana (GPS 50.2190400N, 12.8727178E), která je prvním dnešním vrcholem. Jedná se o cihlovou stavbu s krytým dřevěným ochozem, která byla postavena v letech 1912-14. Věž je vysoká 40 m. Po zdolání 150 schodů nebo využití výtahu se vám naskytne rozhled na město Karlovy Vary, Krušné hory s Klínovcem, Doupovské hory nebo Slavkovský les. Hned pod rozhlednou se můžete občerstvit v restauraci a 50 metrů za restaurací se nachází minizoo. Z Diany pokračujeme po modré značce směr Vyhlídka Karla IV. Po třech stech metrech odbočíme mírně vpravo na žlutou, která nás dovede až k 15 metrů vysoké Karlově vyhlídce (GPS 50.2163061N, 12.8804972E), která je nejstarší rozhlednou v Karlových Varech. Je postavena v pseudogotickém stylu. Jedná se o kopii rozhledny z německého Schleswigu. Rozhledna poskytuje výhled z teras ve dvou patrech. Průhledem nad lázeňskou čtvrtí je vidět na Krušné hory, v jižním výhledu je část Slavkovského lesa s osou údolí Teplé. Z vyhlídky sjedeme po zpevněné cestě značené stále turistickou žlutou až k řece Teplé a Galerii umění. Rázem se ocitneme v nejnižším bodě dnešního výletu a na konci lázeňského území Karlových Varů. Od galerie pokračujeme stále po žluté proti proudu říčky Teplé. Mineme restauraci Poštovní dvůr, přejedeme říčku (tento přejezd je značen červenou) a dáme se mírně vlevo opět na žlutou s cílem Vítkova hora (GPS 50.2049561N, 12.9010514E). Tady nás čeká táhlé dva a půl kilometru dlouhé stoupání na druhý vrchol dnešního výletu. Útěchou může být, že jakmile kopec zdoláme, máme vyhráno, neboť už budeme povětšinou jen klesat. Na Vítkovce je příjemný hotel s restaurací a můžete z ní sledovat i provoz na mezinárodním letišti Karlovy Vary. Z Vítkovky budeme pokračovat po silnici a modré značce. Po třech stech padesáti metrech odbočíme vpravo a dále budeme pokračovat po žluté, směr Goethova vyhlídka. Mineme karlovarskou hvězdárnu a po asfaltové cestě dojedeme mírným stoupáním k nově zrekonstruované Goethovce (GPS 50.2206181N, 12.9070769E). Jedná se pseudogotický objekt bývalé restaurace s vyhlídkovou věží, který byl otevřen roku 1889 pod názvem Rozhledna korunní princezny Stefanie. Poté ještě několikrát změnil své jméno až se od 60. let 20. století ustálilo současné označení. Vyhlídková věž byla dlouho vyhledávaným cílem turistů a lázeňských hostů, avšak v průběhu 90. let 20. století došlo k jejímu uzavření. Po dlouhém období chátrání byla na jaře 2019 dokončena rekonstrukce a vyhlídka se otevřela veřejnosti. Z Goethovky, která je nejvyšším bodem výletu, pokračujeme po žluté turistické značce na Tři kříže (GPS 50.2271461N, 12.8863847E). Jedná se o příjemný nenáročný sjezd po zpevněné cestě do místa, kde je krásný výhled nejen na Karlovy Vary, ale i rozhlednu Diana a Vyhlídku Karla IV.. U Třech křížů byl postaven dřevěný vyhlídkový altán, který leží na střeše poválečné betonové vojenské pozorovatelny. Zpřístupněn veřejnosti byl v roce 2006. Název vyhlídka získala podle tří velkých dřevěných křížů, které zde byly postaveny v roce 1640 a symbolizovaly biblickou Golgotu. Ze Třech křížů sjedeme po asfaltové cestě (značena zeleně) do čtvrti Drahovice, kde dnešní výlet můžeme ukončit.

Délka: 20 km

Náročnost: Střední

Časová náročnost: 2 – 2,5 hodiny

Průběh trasy: Ventrua Pub – kostel sv. Linhart – rozhledna Diana – Karlova vyhlídka – Vítkova hora – Goethova rozhedna – Tři kříže

Restaurace Ventura Pub Evropák (GPS 50.2274781N, 12.8626786E)

kostel sv. Linhart (GPS 50.2089867N, 12.8500689E)

rozhledna Diana (GPS 50.2190400N, 12.8727178E)

vyhlídka Karla IV. (GPS 50.2163061N, 12.8804972E)

Vítkova hora (GPS 50.2049561N, 12.9010514E)

Goethova rozhledna (GPS 50.2206181N, 12.9070769E)

Tři kříže (GPS 50.2271461N, 12.8863847E)