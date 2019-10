KDY: celoročně

KDE: Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

ZA KOLIK: 80 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč (senioři od 60 let, studenti SŠ, VŠ)

Základem je stálá expozice v přízemí a mezipatře budovy, věnovaná designu a životnímu stylu 60. až 80. let. Jde o vůbec první syntetickou prezentaci různých oblastí designu u nás, její vymezení je však širší. Zasahuje i do dalších kulturních sfér, jako je architektura, umění ve veřejném prostoru či hudba, zároveň chce hmotnou kulturu poválečného Československa představit komplexněji než jen prostřednictvím špičkového designu. Podobu každodenního života zde přibližují „reálná“ prostředí – dvojice obývacích pokojů a kuchyní z 60. a 80. let, kancelář – v nichž si návštěvníci mohou otevřít zásuvky a skříně, posadit se do křesla a v televizi sledovat tehdejší program nebo si mezi jednotlivými byty zavolat z dobových telefonů. K této části expozice se také vztahuje sekce tzv. „domácího umění“ – kutilské produkce nejrůznějších dekorativních předmětů, často poněkud bizarních, která vzešla ze zdejší rukodělné tradice a dostatku volného času, a to i během pracovní doby. Časové vymezení je dáno dvěma přelomovými událostmi. Na jedné straně stojí světová výstava Expo 58 v Bruselu, počátek pootevírání se západnímu světu po mnohaleté odmlce 50. let a impulz nového vizuálního stylu, který podle ní dostal přízvisko „bruselský“. Na straně druhé ji ohraničuje sametová revoluce v listopadu 1989, která zcela změnila podobu společnosti a také podmínky umělecké tvorby.

Retromuseum je pobočkou Galerie výtvarného umění v Chebu a je otevřeno od února 2016 díky podpoře města Chebu, které pro něj zdarma poskytlo budovu Schillerova domu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Retromuseum je otevřeno od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.