KDY: 2. listopadu od 15.30

KDE: Mariánské Lázně

ZA KOLIK: 180 Kč plné vstupné, 120 Kč zlevněné

Prohlídka města je zaměřená na historky o zamilovaných párech v Mariánských Lázních. Poznejte nešťastnou lásku Goetheho k mladičké Ulrice, nenaplněné štěstí Fryderyka Chopina a Marie Wodzinské či pikantní příběh britského krále Edwarda VII. a půvabné kloboučnice Mizzi. Trasa komentované prohlídky vede od domu Chopin, přes návštěvu Chopinova muzea, hotel Excelsior (exteriér), Goethovo náměstí po návštěvu Městského muzea a jeho expozic a trvá dvě hodiny.

Nárok na slevu mají děti od 6-15 let (děti do 5 let zdarma), studenti, držitelé karty ZTP a držitelé Senior karty. Držitelé Karlovy Vary REGION CARD mají prohlídku zdarma. Vstupenky lze koupit v infocentru nebo objednat na info@marianskelazne.cz.

Sraz je vždy v Turistickém informačním centru.