Velikonoční počasí přímo láká k výletům do přírody. KČT přichází s tipy třeba pro dvojice do míst, kde nenarazíte na výletníky na každém kroku.

"Užijte si v rámci možností a omezení Velikonoce. Na www.kctkv.cz nově přibylo pár tipů na výlety pro dvojice do méně exponovaných míst. Výchozí body jsou také voleny mimo velká parkoviště. Pokud zvládnete zakreslit a poslat svůj tip, určitě budeme my všichni ostatní rádi," vzkazují turisté. "Pokud to opravdu uznáte za vhodné, vyrazte na procházku s rodinou, ale omezte kontakt s dalšími lidmi. Pokud dorazíte na místo, kde je osob příliš, vyberte si jinou cestu nebo cíl. Děkujeme za dodržování veškerých vyhlášených opatření. Jsme v tom společně, a společně to také zvládneme.

Hodně zdraví všem!" přejí turisté z Klubu českých turistů.