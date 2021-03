Mezní potok je menší horský tok v Krušných horách na Sokolovsku. | Foto: Lubor Ferenc

Mezní potok je menší horský tok v Krušných horách na Sokolovsku. Je to pravostranný přítok Svatavy. Po celou délku toku protéká potok přírodním parkem Leopoldovy Hamry. Délka toku měří 4,7 km. Plocha povodí činí 6,18 km². Potok pramení v Krušných horách v nadmořské výšce okolo 680 m na svahu Jeleního vrchu (720 m), asi 1 km severně od vrcholu. Od pramene teče potok lesem severním až severovýchodním směrem. Neobydlenou krajinou protéká v hlubokém údolí pod strmými svahy okolních kopců. Koryto potoka se zařezává do skalnatého podloží, tvořeného výhradně fylity. Přibírá několik nepojmenovaných potůčků, směr toku se stáčí k východu. Potok podtéká železniční trať SokolovKraslice a přibližně 100 m od vlakové zastávky Rotavy se v Anenském údolí vlévá do Svatavy.