Rájecké údolí na Sokolovsku, které je také známé pod jménem Nancy, je hluboké, sevřené údolí, které návštěvníky vyvede od strmých svahů nad Bublavou do ploché oblasti nejrozsáhlejších krušnohorských rašelinišť.

Rájecké údolí na Sokolovsku, je známé pod jménem Nancy. | Foto: Lesy České republiky

Do dvou kamenů jsou tu vytesány podobizny Beethovena a Schillera, při cestě do postranního údolí najdete památník, který připomíná vyhlášení a také 50. výročí založení samostatného Československa. Další zajímavostí je, že tu najdete malé skalní město v oblasti Šišáku. To se nachází podél zelené turistické trasy od rozcestí Rájeckého údolí. Naleznete zde také množství památných stromů.