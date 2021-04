Skalní město na Šišáku se nachází nedaleko Stříbrné. Svahy vrchu Šišák jsou bohaté na různé skalky, skálya útvary.

Mohutné špičaté skály se tyčí do výšky od tří do osmnácti metrů. Na severovýchodním svahu je pak přímo skalní městečko se seskupeními. Ke skalnímu městečku se nejlépe dostanete od obce Stříbrná směrem na Přebuz po červené turistické značce a dál od rozcestí po zelené značce. Skály uvidíte po deseti minutách chůze po pravé straně. Z lesní cesty odbočíte ke skalám u cedulky Skalní město. Kolem skal se můžete vydat dál do kopce až na samotný vrchol Šišáku. Z něj se nabízí výhled do údolí i na protější Špičák, což je nejvyšší hora Kraslicka.