Po několika týdnech se od pondělí 11. května hrad Loket zase otevře návštěvníkům.

Hrad Loket je stále nejnavštěvovanější památkou v Karlovarském kraji. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

KDY: od 11. května od 9 do 17 hodin

KDE: hrad Loket

ZA KOLIK: 50 Kč, děti do 15 let zdarma