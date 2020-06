KDY: 5.-7. června od 10 do 17 hodin

KDE: hrad Hartenberg, Hřebeny

ZA KOLIK: vstupné na hrad 90 Kč

Hradní slavnosti tento víkend se sice neuskuteční, ale tesařské setkání, které mělo být jejich součástí, se koná. Na hrad se sjeli mistři řemesla, a návštěvníci hradu tak budou moci zhlédnout jejich dovednosti v akci. Tesaři totiž budou tesat trámy, které se použijí do vnitřního schodiště hradní věže.

Před zahájením sezony se na hradě taky nezahálelo, návštěvníci se tak mohou těšit na další pokrok ve stavebních pracích. "Stavební huť Hartenberg se letos na jaře pustila do stabilizace a opravy hlavní vstupní brány hradu, ale pracuje se dále i na zastřešení severozápadního traktu a dalších dílčích oprav," informovala Martina Vavřínová. "Dopadne-li to letos lépe než v minulých letech, obdrží hrad také dotaci z Karlovarského kraje a Ministerstva kultury. Většinu příjmů pro vlastní opravu Hartenbergu generuje stavební huť Hartenberg opravou jiných památkových objektů v kraji. Na letošek má rozjednáno hned několik staveb, například pokračuje na další etapě oprav Andělské Hory, na tvrzi Pomezná, na zámku v Kopaninách nebo třeba v Jáchymově, Valči a Podhradí. Díky grantu nadačního fondu Avast se letos také investuje do vylepšení zázemí pro dobrovolníky," doplnila.

Co se kulturních akcí týká, koronavirus nezrušil pouze hradní slavnosti. Návštěvníci letos bohužel přijdou i o Fotbal pro rozvoj. A nepřijedou přiložit ruku k dílu ani dobrovolníci. "Letní mezinárodní workcamp včetně kampaně Fotbal pro rozvoj ve spolupráci s partnerskou organizací INEX s.d.a. musel být pro letošní rok také vynechán kvůli opatřením s nákazou koronaviru. Zrovna v letošním roce hrad slaví 20 let spolupráce, kdy v roce 2000 přijel vůbec první mezinárodní dobrovolnický workcamp. Tehdy jsme ještě netušili, že během následujících let se na hradě vystřídá více jak 1000 dobrovolníků ze 76 zemí světa. Dvacetileté výročí pořádání těchto dobrovolnických akcí tak alespoň symbolicky oslavíme výstavou v obnovených prostorách hradu," zve na hrad Martina Vavřínová.

Hrad se nachází ve vsi Hřebeny, která leží kousek za Josefovem. V Hřebenech stále z kopce. Od poslední budovy ve vsi je směrem dolů (asi 150 m) nájezdová cesta – umělý násep k hradu. Vstupné je 90 korun, snížené 60 Kč a děti do 6 let mají vstup zdarma.