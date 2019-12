KDY: 7. prosince od 13 do 16 hodin

KDE: zámek Kynžvart

ZA KOLIK: dospělí 150 Kč, děti 110 Kč

Do vánočního se oblékl zámek Kynžvart. A právě v sobotu svým příznivcům nabídne speciální vánoční akci.

„Připravili jsme pro veřejnost tematickou akci Vánoce na zámku Kynžvart, kde budou mít návštěvníci možnost odložit každodenní starosti,“ informoval kastelán zámku Ondřej Cink. Příznivci kynžvartského zámku si ve vánočně vyzdobených interiérech užijí vánoční zvyky, vůně i chutě.

O nevšední zážitek se postarají ochotníci z divadelního spolku Elements. „Připravili si scénky spojené s Vánoci a historií zámku,“ přiblížil program kastelán. Vánoční prohlídky se uskuteční v sobotu 7. prosince od 13 do 16 hodin. Ti, kteří se v sobotu na kynžvartský zámek nedostanou, nemusí smutnit. „Rozhodli jsme se zprostředkovávat vánoční atmosféru na zámku až do 13. prosince, kdy se každý všední den konají speciální adventní prohlídky zámeckých interiérů a muzea,“ řekl Ondřej Cink.

A zámek se už nyní připravuje také na silvestra. I poslední den letošního roku budou moci příznivci navštívit slavnostně vyzdobené interiéry. Silvestrovská atmosféra zámku bude umocněna osvětlením interiéru svícemi.