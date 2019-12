KDY: 8. prosince 14.30 - 16.00, 15. prosince 14.30 - 15.30 a 21. prosince 16.00 - 17.30

KDE: zimní stadion Sokolov

ZA KOLIK: děti do 10 let 20 Kč, ostatní 35 Kč

Pokud si chcete přijít zabruslit na sokolovský zimní stadion, budete mít i v prosinci několik příležitostí, kdy se otevře veřejnosti. Půjde o neděle 8. prosince, kdy se bruslí od 14.30 do 16 hodin. O týden později, v neděli 15. prosince, si zajezdíte od půl třetí do půl čtvrté odpoledne. A před Vánocemi můžete přijít ještě v sobotu 21. prosince odpoledne od čtyř do půl šesté. Je potřeba mít vlastní brusle, na stadionu neprovozují půjčovnu.