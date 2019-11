V horské Bublavě mají nové zasněžování, které urychlí zprovoznění areálu.

Ski Centrum Bublava - Stříbrná. | Foto: Jiří Drozdík

Skiareály v regionu hlásí, že jsou připraveny. Mezi nimi i Ski Centrum Bublava Stříbrná. V letošní zimní sezóně se návštěvníci mohou těšit na modernizaci lanové dráhy i rychlejší zasněžení celého areálu. Trendem je také šetrnější technologie vůči přírodě. Právě do udržitelnosti skiareály za poslední roky investovaly nemalé finance.

„Vše je připraveno na zasněžování. Letošní investiční novinky jsou na první pohled skryté. Je hotová nová větev zasněžování na druhé straně od lanovky do Stříbrné. Ta je součástí velké investiční akce nového zasněžování, které by mělo být po dokončení příští rok. Výrazně zvýší kapacitu a zkrátí dobu nutnou na kompletní zprovoznění areálu na začátku zimy,“ říká za bublavský skiareál provozovatel Jiří Lhota.

Jako další novinku uvedl modernizaci elektrického a elektronického vystrojení lanové dráhy.

„Zbývá se jen dočkat sněhu a mrazu, abychom mohli začít provoz. Těšíme se na vás,“ dodává Lhota.

„K modernizaci zasněžovací techniky s cílem nižší energetické náročnosti a hlučnosti došlo v několika lyžařských areálech. Mezi nimi je i Bublava,“ potvrdila za Asociaci horských středisek ČR Tereza Skácalová.

Lyžařská střediska podle ní peníze směrují zejména do energeticky úspornější techniky či efektivnějšího hospodaření s vodou nebo využívání technologie SNOWsat.