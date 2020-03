KDY: 28. 2. - 1. 3.

KDE: zimní stadion Sokolov

ZA KOLIK: zdarma

Turnaj hráčů nad 35 let, zábava, ale také české pivo. To je ve zkratce West Bohemia cup. Kromě pořádajících Old Boys Sokolov přijalo letos pozvání devět týmů. Chybí stříbrný tým loňského ročníku Kärpät Oulu, ale vítězství v turnaji znovu přijedou obhajovat silné Klatovy, v čele s fanouškům známým Jiřím Maxou.

Z českých týmů se pak představí i Piráti Chomutov a HT Praha. Silné zastoupení bude mít i Slovensko. Od Košic dorazí hned trojice týmů – HC Geča, HK Hurikán Čaňa a loňský účastník HC Slanec. Premiérovou účast bude mít německý tým EC Erkersreuth a holandský tým Ex Eagles Den Bosch, kde působí i bývalý prvoligový obránce Baníku Michal Rybář. V neposlední řadě se pak turnaje zúčastní i ruský tým Wild Boars Moscow, partnerský tým Staré gardy.

Old Boys Sokolov půjdou do turnaje v téměř nejsilnější sestavě. Někteří hráči však budou plnit organizační povinnosti či roli rozhodčích.

Turnaj, jenž potrvá tři dny, bude mít i bohatý doprovodný program. Kromě tomboly se pak týmy zúčastní dvou slavnostních večerů. První se uskuteční v restauraci Na Golfu, druhý pak na hradě Loket.

Program West Bohemia cupu byl zahájen již v pátek ráno. Celkem se odehraje 25 zápasů. Finále je plánováno na nedělních 16:15.