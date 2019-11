KDY: 16. a 24. listopadu

KDE: zimní stadion Sokolov

ZA KOLIK: děti do 10 let 20 Kč, ostatní 35 Kč

Pokud rádi bruslíte klasicky na ledě, máte už nyní možnost. Sokolovský zimní stadion v době, kdy tu neprobíhají zápasy ani tréninky mužstev, otevírá dveře veřejnosti. Zabruslit si můžete přijít už v neděli 16. listopadu v době od 15 do 16 hodin a o týden později, tedy v neděli 24. listopadu od 14.30 do 15.30. Děti do 10 let zaplatí dvacet korun, ostatní pak 35 korun.