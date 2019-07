3. adventní koncert: Smetanovo trio

Sokolov – V klášterním kostele sv. Antonína Paduánského pokračují tradiční adventní koncerty, každou adventní neděli je připraven jeden. Tentokrát se můžete zaposlouchat do skladeb Smetanova tria. Hudební těleso, jehož vznik sahá až do 30. let minulého století, je ztělesněním kvality a hráčské vyspělosti jednotlivých interpretů. Představí se ve složení Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová – klavír a Radim Kresta – housle. Vstupné je 150 korun. Před koncertem si od 14 do 18 hodin můžete na Starém náměstí projít vánoční trhy.