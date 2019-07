Amfík rozduní metalové kapely

Loket – Další koncert loketského kulturního léta přitáhne do amfiteátru pod hradem příznivce metalové muziky. V sobotu je tu totiž na programu Metal Loket 2018. Kytarista Ross The Boss je jedním ze zakladatelů kapely Manowar. V Lokti představí se svou kapelou své novinkové sólové album By Blood Sworn. Z Německa dorazí Stormwitch, „černí metaloví romantici“. Českou metalovou scénu zastoupí kapela Limetal s bohatou citronovskou historií a začínající Sinetrium z Plzně.