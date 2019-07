Sokolov – Andělé usínají v New Yorku, říká regionální autor Milan Hloušek, který zve na besedu nad volným pokračováním své knihy Letní dny bez konce. Kniha jistě opět potěší nejen příznivce napínavého čtení, ale i milovníky cestování. Příběh plný zvratů vás zavede do Španělska, Portugalska, ale i do Krušných hor či až daleko za oceán. Kniha bude k dostání i během besedy. Autorské čtení začíná v městské knihovně v 18 hodin.