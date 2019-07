Loket – Rudné bohatství Krušných hor se odrazilo v jejich pojmenování i bohaté historii. Archeologie těžko drží krok s množstvím písemných a obrazových pramenů k historii krajiny, sídel a dolů, přesto však její svědectví přináší nové a jinak nenahraditelné poznatky. Přednáška Ondřeje Maliny Archeologie Krušných hor se bude věnovat několika lokalitám, kde archeologie a historická geografie ukazují zajímavé detaily z dějin středověkého a novověkého osídlení a využívání krušnohorské krajiny a na to, co předcházelo a následovalo po stříbrné a cínové horečce. Na přednášku jste do atria městské knihovny zváni dnes od 18 hodin. Vstup je zdarma.