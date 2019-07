Atrium zaplní pohlednice z 1. republiky

Loket – Jak vypadaly pohlednice za první republiky? Jaká byla témata, grafické ztvárnění, razítka, známky, co si lidé tenkrát psali?Pokud vás to zajímá, je i pro vás určena nová výstava, kterou zahájí dnešní vernisáž. Vystaven bude výběr ze soukromé sbírky Anny Pláničkové – pohlednice vydané a odeslané v letech 1916 – 1930. Úvodní slovo pronese Vladimír Kalný, o hudební doprovod se postará Eva Haufová a o stylové pohoštění Eva Kováčová. Výstava ke 100. výročí vzniku Československé republiky potrvá v knihovně do 2. prosince. Vstup zdarma.