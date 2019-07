Otevřený klub pro maminky s dětmi od 1 do 3 let se koná i o prázdninách. Program je zaměřený zejména na budování vztahu dětí ke knihám. K dispozici jsou nejen knížky, ale i hračky, hry nebo naučná literatura pro rodiče. Vstup je zdarma, do klubu mohou chodit i rodiče a děti bez nutnosti registrace v knihovně.