Březová - Kulturní dům Březová pořádá další ročník dětské tradiční pěvecko - hudební soutěže Březovský lístek 2017. Akcí provede moderátor Aleš Pokorný a soutěžit se bude opět v kategoriích 6-10 let, 11-15 let a 16-18 let. Během programu vystoupí hosté skupina Trio P.E.S. a Matěj C.H.