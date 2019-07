Chodov – Už za pár dní se do ulic vypraví skupinky čertů, Mikulášů a andělů. To správné čertovské řádění si pro své registrované čtenáře připravila na středu i chodovská městská knihovna. Na zájemce ve věku od 2 do 8 let, kteří přijdou v 15 hodin, čeká Mikulášská dílna. A pokud děti byly celý rok opravdu hodné, určitě se na závěr dočkají i toho Mikuláše s nějakými těmi dobrotami.