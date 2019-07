Českoslovenští legionáři 1914 – 1920

Před 100 lety vznikl v závěru první světové války samostatný československý stát. Nikdy by k tomu nedošlo, nebýt československých legionářů v Rusku, Itálii a Francii a také dobrovolníků v řadách americké, srbské a britské armády. Československá armáda se zrodila dříve než československý stát, a bez legií by tak nebylo samostatného Československa. Co bychom o legionářích měli vědět? A jak si je dnes připomínáme? Tomu bude věnována přednáška Petra Tolara, člena Československé obce legionářské, kterou založili samotní legionáři v roce 1921. Vstup zdarma.