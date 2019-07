Další čítárna je určena pro nemimina, pro děti od 7 do 99 let

Loket – „Už léta pořádáme čítárny pro děti od 3 do 6 let, každý měsíc se u nás schází maminky s miminy a batolaty do 3 let, ale co děti od 7 let výše, ptám se?“ Tato otázka loketských knihovníků možná stála u zrodu nápadu uspořádat tentokrát Čítárnu pro nemimina, která bude věnována pohádkám pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče.

„Proto si uspořádáme zábavné čtení o tom, jak kruté věci se mohou stát dětem, které se dloubou v nose, žalují nebo smrdí. Následovat bude soutěž o nejrychlejšího praskače bublinkové fólie,“ upřesňují ještě knihovníci. Jak dodávají, čítárna pro nemimina je vhodná i pro rodiče. Tak pokud si ji nechcete nechat ujít, ve čtvrtek 11. dubna se začíná v 16 hodin a vstup je jako tradičně zcela zdarma.