Děti budou ťupkovat na rámečky

Nové Sedlo - Že nevíte, co je ťupkování? Možná nebudete sami. Děti do deseti let mají šanci se to ve čtvrtek v zasedací síni městského úřadu dozvědět. A nejen to. Dokonce si to i vyzkoušet. Město Nové Sedlo společně s Novým kurzem pořádají právě pro děti od 10 let akci Ťupkování na rámečky. Začíná se od 15 hodin. Protože je počet účastníků omezen, je dobré se dopředu na akci přihlásit, a sice na telefonu 734 755 357 nebo na pevné lince 352 358 107.