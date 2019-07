Habartov – Máme tu dobu masopustního veselí a zkrátka nepřijdou ani děti. Habartovský dům dětí a mládeže pořádá pro děti ze základní i mateřské školy do 10 let Dětský karneval. Připravena bude kupa zábavných soutěží a tanečních vystoupení. Pokud dorazíte v masce, za vstup platit nemusíte, bez masky vás to bude stát 15 korun.