Chodov – Čtvrteční odpoledne bude v knihovně patřit dětem. Pro ty od 2 do 7 let tu totiž připravili pravý a nefalšovaný karneval, zábavné odpoledne v maskách. Vyřádit se děti mohou od 15 do 17 hodin. Akce je určena pro veřejnost a vstup na ni je jako obvykle zdarma.