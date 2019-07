Dětská burza v zimní zahradě

Kynšperk nad Ohří - Dětské oblečení vel. 50 - 164, těhotenské oblečení, výbava pro miminka, dětská kola, odrážedla, brusle, kočárky, botičky, hračky, autosedačky a mnohé jiné věci. To vše by mělo být k mání na sobotní dětské burze v zimní zahradě kina v MKS. Věci k prodeji můžete nabídnout v pátek 21.9. mezi 16. a 19. hodinou, prodávat se bude v sobotu od 13 do 16 hodin. Věci je třeba označit štítkem, vyhotovit seznam a v tašce označené pořadovým číslem přinést.