Divadelní čítárna pro děti od 3 do 6 let

Loket – Známým českým pohádkám bude věnovaná únorová čítárna v loketské knihovně pro děti od 3 do 6 let. Že všechny klasické pohádky znáte a nic vás už nemůže překvapit? A že Mařenku s Karkulkou, Budulínkem a kůzlátky znáte jako své boty? No, nenechte se mýlit. Knihovníci si pro vás totiž připravili nejznámější pohádky trochu jinak. A to není všechno. Společně si ještě vyrobíte loutky k pohádkám a zahrajete si v knihovně i divadlo. A to už je určitě lákavá nabídka. Vstup na divadelní čítárnu je jako obvykle zdarma.