Divadelní představení Ptáček a lev

Sokolov – Pro děti od 10 měsíců do 3 let je určeno představení Studia Damúza Praha Ptáček a lev. Jaro se probouzí a s ním i netradiční přátelství, které se prohlubuje a zraje stejně jako jablíčka či švestky na podzim. Tak trochu poetická inscenace pro nejmenší, která je oslavou něžných okamžiků, vzájemné blízkosti dvou na první pohled odlišných bytostí – ptáčka a lva. Společně s námi zaklepejte na dvířka zahrádky, kde bydlí lev, který zatím netuší, jaká tajemství v ní příroda ukryla. Akce se koná v rámci projektu BOOKSTART S knížkou do života – Informovaná máma a vstup je zdarma.