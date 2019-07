Divadlo bez zákulisí reprízuje úspěšnou hru Tlustý prase

Sokolov – Mladý, úspěšný Tom se na obědě setká s Helenou. Zatímco on je IN, ona je … plnoštíhlá. Je tak jiná než dívky v jeho světě, že se do ní postupně zamiluje. Láska je slepá, ale Tomovo okolí, Carter a Jeannie, ne. Jak dopadne střet světa IN a OUT? To se dozvíte, pokud přijmete pozvání na reprízu úspěšné aktuální hry sokolovských ochotníků z Divadla bez zákulisí s názvem Tlustý prase. Hra Neila LaButeho je hořkou komedií o tom, že láska je slepá. Přináší obraz světa, který preferuje obal před obsahem. Lidí i zboží. V hlavních rolích se představí Pavlína Šponiarová, Vítek Morávek, Pavel Novotný a Dana Horáková. Vstupenky v ceně 65 Kč v předprodeji.