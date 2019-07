Divadlo Kalich: Pro tebe cokoli

Kraslice – Divadlo Kalich míří do Kraslic s výbornou francouzskou komedií Jeana Roberta-Charriera Pro tebe cokoli. Co všechno jsme ochotni udělat pro své děti? Pro tebe cokoli je hra o tom, že mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože pro ni byste udělali cokoli! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdi a namísto steaku připravíte zeleninové hody. V režii Petra Kracika se kraslickým divákům představí Jana Paulová, Pavel Zedníček, Simona Lewandowska, Ladislav Hampl, David Suchařípa a další.