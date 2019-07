Do divadla zavítají Sousedé

Sokolov – Pokud máte rádi prkna, co znamenají svět, zveme vás spolu s Konvalinkami do sokolovského divadla. 10. dubna tu představí svoji komedii o mezilidských vztazích na malém městě s názvem Sousedé. Divadelní soubor Konvalinky se poprvé sešel v Klubu mladých v MDK v roce 2009, až počátkem roku 2010 si ale všichni mohli říct: Jsme kompletní. A proč Konvalinky? Jak sami říkají, tak právě proto, že jim to svědčí na jevišti stejně jako konvalinkám na louce, a v neposlední řadě proto, že všechny dala dohromady Eva Konvalinová, vedoucí divadla. Předprodej vstupenek v infocentru.