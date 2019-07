Do knihovny za starými pohlednicemi

Loket – Jak vypadaly pohlednice za první republiky? Jaká byla témata, grafické ztvárnění, razítka, známky, co si lidé tenkrát psali? Pokud vás to zajímá, stačí dorazit do loketské městské knihovny. Výstava Pohlednice 1916 – 1930 v atriu představuje výběr ze soukromé sbírky Anny Pláničkové. Výstava ke 100. výročí vzniku Československé republiky se uskutečňuje za podpory Karlovarského kraje, přístupná je v otevírací době knihovny, tedy v pondělí 10 – 17, úterý až čtvrtek 12 – 17 a o víkendech 10 – 12 a 13 – 17 hodin. Vstup zdarma!