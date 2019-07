Edward Kennedy „Duke“ Ellington v Jazzu v podkroví

Chodov – Pořad městské knihovny Jazz v podkroví už si získal své stálé místo v programové nabídce. Na další vás Štěpán Podešt zve 11. dubna od 18 hodin a hlavním předmětem zájmu bude tentokrát jeden z největších muzikantů a skladatelů 20. století, a to nejen jazzových, Edward Kennedy „Duke“ Ellington. Letos v dubnu je to již 120 let od chvíle, kdy se narodil. Když se ho ptali, kde hledá inspiraci pro skládání, odpověděl: „Mojí inspirací jsou mí lidé, rasa a náš původ. Ve skladbách se snažím zachytit charakter, nálady a pocity mého lidu.“ Dokázal to tak geniálně, že jeho hudba oslovuje publikum po celém světě dodnes a dodnes se k němu po celém světě hlásí i jazzoví muzikanti jako k svému velkému vzoru. Pořad je určený pro širokou veřejnost a je zdarma.