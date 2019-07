Loket – Víte, co je to ESSENCE? Pokud zavítáte do Galerie Cafe Jitky Hlavsové, budete mít hned jasno. Tady si totiž můžete dát kávu a k tomu nějaký dobrý koláč, a ještě navíc si prohlédnout tvorbu tohoto uskupení, jehož celý název zní EstetickéSeskupeníSpanilýchEnergickýchNadšenýchCitlivýchExpertek. Výstava potrvá do konce ledna a otevřeno je od úterý do pátku od 14 do 20 hodin a o víkendech od 14 do 18 hodin.