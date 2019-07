Expediční kamera zavítá i do Sokolova

Sokolov – Filmový festival, který již od roku 2009 přináší do kin ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce, míří do sokolovského Music Clubu Alfa. Čekají vás výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné výkony na skalách, plavby přes oceány i po divokých řekách, adrenalinové šílenství, návštěvy domorodých kmenů, stovky uběhnutých kilometrů i putování na dvou kolech, outdoorové hvězdy i neznámí, a přesto úžasní cestovatelé. Těšit se můžete na všech 6 filmů, soutěže, dárky a občerstvení. Vstupné 70 Kč.