Fitness Poliklinika Sokolov

Sokolov – Fitness centrum je komplexní zařízení připravené pro všechny, kteří si chtějí zlepšit svůj fyzický stav, kondici a zdraví. Ve fitku naleznete posilovnu a tělocvičnu zařízenou pro bojové sporty. Samozřejmostí jsou služby instruktora fitness s respektováním dispozic i požadavků klienta. Snahou fitka je nabídnout komplexní péči a služby pro klienta, proto nabízí i alternativnější pohledy na zdraví a životní styl, a to ve formě zdravotních a energetických cvičení, pohledu východní medicíny na sestavení stravovacích plánů nebo energetické terapie či harmonizace čaker. Otevřeno je ve všední dny od 10 do 20.30 a o víkendu a ve svátky od 10 do 15 hodin.