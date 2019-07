Grafologický seminář s I. Michalákovou

Sokolov – Co je a co odhaluje grafologie nebo jaké jsou grafologické metody? Pokud vás toto téma zajímá, pak právě pro vás je určen víkendový grafologický seminář s Irenou Michalákovou. Seznámíte se tu s vědeckou metodou psychologie písma a částečně si ji vyzkoušíte na vlastní kůži. Po oba dny se začíná v 10 hodin a končí přibližně kolem 16. hodiny. Počet míst je omezen, neváhejte tedy s přihláškami. Závazné přihlášky odevzdávejte nejpozději do 21. 11. 2018 v čítárně, kde zároveň zaplatíte účastnický poplatek 400,- Kč. Přihlášky dostanete přímo v čítárně nebo jsou v odkazu na webu knihovny.