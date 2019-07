Herní odpoledne: Fungl špígl nígl

Loket – Venku nevlídno, jak se říká, psa by nevyhnal, ale co doma? Nemusíte sedět u telky, počítače či jiné technické vymoženosti. Pokud dorazíte do městské knihovny, můžete naprosto popustit uzdu své hráčské vášni a vyzkoušet fungl nové deskové hry, které jsou v knihovně k dispozici. Obdržela je jako součást odměny za nominaci na ocenění Knihovna roku 2018 a schovává si je právě na poslední listopadovou sobotu. Takže neváhejte, čekají na vás Zvířata na palubě, To je otázka!, Karty mrtvého muže, nový svět hry Carcassonne Zlatá horečka a další! Pro děti od 8 do 99 let je vstup zdarma!