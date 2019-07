Houslový virtuos vystoupí v Sokolově

Ivan Ženatý je označován jako nejvýznamnější český houslista současnosti. Vystoupí společně se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně k příležitosti 100. výročí založení Československa a znovuotevření Městského divadla v Sokolově. „Bude to opravdu výjimečný večer, během nějž proběhne kromě velkolepého koncertu zároveň slavnostní znovuotevření našeho zrekonstruovaného divadla. To znamená, že si to všechno užijete usazeni v nových, pohodlných divadelních sedačkách a k tomu obdržíte při příchodu sklenku vína. To vše (díky spolupráci s Karlovarským krajem a městem Sokolov) jen za 50 korun. Vstupenky na ojedinělou akci zakoupíte například v Sokolovském infocentru,“ zve posluchače ředitel městského domu kultury Ladislav Sedláček.